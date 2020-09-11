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Артемием Лебедевым заинтересовались в ФСБ 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Артемием Лебедевым заинтересовались в ФСБ
Фото: РИА Новости
Следственная служба управления ФСБ по городу Москве и Московской области начала доследственную проверку в отношении дизайнера Артемия Лебедева после жалобы профессора университета имени Тимирязева, председателя совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрия Агирбова, сообщает BFM.
Агирбов попросил ФСБ обратить внимание на два видеоролика, опубликованные в Youtube-канале Артемия Лебедева 15 июля и 19 августа.
В первом из них, по мнению профессора, содержится «негативная информация, направленная на формирование унижения достоинства черкесов по национальному признаку» и «формируется образ черкесов как национальной группы, враждебной русским формируется образ черкесов как национальной группы, враждебной русским». На записи Лебедев комментирует снос в Сочи памятника «Подвиг русских солдат» по требованию черкесов.
Во втором видео, где Лебедев комментирует недовольство волгоградцев новой подсветкой «Родины-матери», Агирбов усмотрел публичное осквернение символа воинской славы России.

«Комментируя указанную новость, Лебедев применил такие оскорбительные и унизительные выражения в отношении этого памятника, как «уродская», «позднесоветский старческий маразм» и так далее», — перечислил профессор.

К заявлению Агирбов приобщил заключение лингвистов Уральского федерального университета, которые усмотрели в высказываниях Артемия Лебедева признаки преступлений, предусмотренных ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности) и ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности).
Как писал «Рамблер», 29 августа президент России Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Согласно президентскому указу, Лебедев удостоился этой чести за «заслуги в становлении и развитии» Рунета.
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Происшествия , Артемий Лебедев , Владимир Путин , ФСБ , Business FM , Москва , Московская область
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