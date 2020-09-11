Артемием Лебедевым заинтересовались в ФСБ 

Агирбов попросил ФСБ обратить внимание на два видеоролика, опубликованные в Youtube-канале Артемия Лебедева 15 июля и 19 августа.

В первом из них, по мнению профессора, содержится «негативная информация, направленная на формирование унижения достоинства черкесов по национальному признаку» и «формируется образ черкесов как национальной группы, враждебной русским формируется образ черкесов как национальной группы, враждебной русским». На записи Лебедев комментирует снос в Сочи памятника «Подвиг русских солдат» по требованию черкесов.

Во втором видео, где Лебедев комментирует недовольство волгоградцев новой подсветкой «Родины-матери», Агирбов усмотрел публичное осквернение символа воинской славы России.

«Комментируя указанную новость, Лебедев применил такие оскорбительные и унизительные выражения в отношении этого памятника, как «уродская», «позднесоветский старческий маразм» и так далее», — перечислил профессор.

К заявлению Агирбов приобщил заключение лингвистов Уральского федерального университета, которые усмотрели в высказываниях Артемия Лебедева признаки преступлений, предусмотренных ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности) и ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности).