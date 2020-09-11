Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Тамбовской области разбился легкомоторный самолет 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Трагедия под Тамбовом: выживших не осталось
Фото: ТАСС
По результатам прокурорской проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Тамбовской области. По факту трагедии Московская межрегиональная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня в Тамбовской области произошло крушение легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, добавили в прокуратуре. Ход проверки будет контролироваться межрегиональной транспортной прокуратурой.
ТК «Звезда»: последние новости
Два человека пострадали при обрушении потолка в московской квартире Два человека пострадали при обрушении потолка в московской квартире Защита Ефремова обжаловала приговор суда Защита Ефремова обжаловала приговор суда Пожарные прибыли к посольству России в Берлине после сообщения о задымлении на крыше Пожарные прибыли к посольству России в Берлине после сообщения о задымлении на крыше
Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Тамбовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер знаменитый игрок «Что? Где? Когда?»
Умер знаменитый игрок «Что? Где? Когда?»
Международный трибунал: Киев поплатится за водную блокаду Крыма
Международный трибунал: Киев поплатится за водную блокаду Крыма
Что стало с противником Ельцина Русланом Хасбулатовым
Что стало с противником Ельцина Русланом Хасбулатовым
Выпущенная в Эстонии по России ракета пропала
Выпущенная в Эстонии по России ракета пропала
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
У гостиницы в Китае произошел взрыв
00:16
У гостиницы в Китае произошел взрыв
Происшествия В мире
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:48
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
02:20
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
Происшествия
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
00:33
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров в США
01:27
Опубликовано видео лесных пожаров в США
В мире
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
06:13
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение