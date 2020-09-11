Москве две женщины подрались на стоянке у школы из-за незакрытой двери в машине. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Ру-ЧП»

На записи женщина с сыном выходят из школы и подходят к припаркованной у забора машине. Мальчик открыл заднюю дверь со стороны проезжей части, но мама позвала его положить вещи и сесть в машину с другой стороны.

В это время к машине подъехал другой автомобиль и затормозил перед открытой дверью. Ребенок поспешил закрыть дверь, однако задержка вывела из себя женщину за рулем второго авто. Она вышла из машины, подойдя со спины к матери школьника, набросилась на нее с кулаками. Та сумела за себя постоять, и между автолюбительницами произошла настоящая схватка: они мутузили друг друга и таскали за волосы. Затем дамы успокоились, поправили прически и разъехались в разные стороны.

Как писал «Рамблер», в августе телеведущий Артур Цветков, более известный по работе на канале MTV, как VJ Archi, устроил потасовку в одном из столичных фастфуд-ресторанов. Конфликт завязался из-за просьбы сотрудника ресторана поправить маску, которая висела на подбородке Цветкова. Словесная перепалка быстро переросла в кулачное противостояние, разнять виджея MTV и работника фастфуда удалось только с помощью полиции.