Убийц трех россиян задержали в Южной Осетии

Следственные органы Южной Осетии задержали подозреваемых в убийстве трех россиян, которые пропали без вести в 2004 году. Ранее тела погибших обнаружили в Цхинвальском районе республики. Об этом сообщил старший следователь следственного управления Генеральной прокуратуры Южной Осетии Эдуард Танделов в пятницу, 11 сентября.

По подозрению в убийстве задержали гражданина Южная Осетия Александра Гаглоева. Также в его доме провели обыск для обнаружения и изъятия следов преступления. В данный момент решается вопрос об мере пресечения для подозреваемого.

Кроме того, в рамках данного уголовного дела под стражу заключили некого Геннадия Кулаева, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Цхинвальском районе Южной Осетии во время работ по очистке водоканала были найдены останки трех человек с явными признаками насильственной смерти.