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Российское посольство в Германии задымилось 

News.ru 29 минут назад
Российское посольство в Германии задымилось
Фото: depositphotos.com
Сотрудники полиции Берлина получили информацию о задымлении в здании российского посольства. К дипмиссии подъехали несколько пожарных машин.
Всего у строения находится шесть машин экстренных служб, передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Получен сигнал о задымлении, — рассказал прибывший на место полицейский.

Свидетели рассказывают, что видели дым на крыше.
Ранее NEWS.ru писал, что двое жителей Белоруссии, спасаясь от преследования сотрудниками милиции, проникли на территорию посольства Швеции в Минске. Предполагается, что они могут попросить о предоставлении политического убежища.
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Происшествия , РИА Новости , Германия
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