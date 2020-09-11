Артемием Лебедевым заинтересовались в ФСБ

Председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве и член исполкома Международной Черкесской ассоциации потребовал возбудить в отношении Лебедева уголовное дело.

Поводом стали высказывания, которые Лебедев допустил в видеороликах на cвоем YouTube-канале 15 июля и 19 августа этого года. В первом видео Лебедев прокомментировал снос в Сочи памятника «Подвиг русских солдат» по требованию черкесов. По мнению заявителя, в фрагменте видеоролика содержится «негативная информация, направленная на формирование унижения достоинства черкесов по национальному признаку».

«В целом, в этом фрагменте видеоролика блогера Лебедева формируется образ черкесов как национальной группы, враждебной русским», — считает Агирбов.

Претензии ко второму видео от 19 августа касаются информации о том, что волгоградцы попросили вернуть старую подсветку к скульптуре «Родина-мать зовет!». «Комментируя указанную новость, Лебедев применил такие оскорбительные и унизительные выражения в отношении этого памятника, как „уродская“, „позднесоветский старческий маразм“ и так далее, чем фактически публично осквернил символ воинской славы России», — полагает профессор.

К заявлению он приобщил заключение экспертов-лингвистов Уральского федерального университета о наличии в этих высказываниях признаков таких уголовных преступлений как публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности (ст. 280 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности (ст. 282 УК РФ).

«Надеемся, что наличие экспертного заключения позволит сотрудникам следственной службы ФСБ в кратчайшие сроки провести проверку и принять правильное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела», — заявил Business FM Слащев.

По его словам, доследственная проверка может продлится 30 дней.