Находка в Петербурге шокировала полицейских 

Санкт-Петербурге в квартире обнаружили тело женщины без половины головы, сообщает портал 78.ru

По предварительной версии, женщина умерла естественной смертью.

Труп 35-летней женщины с половиной головы был найден в квартире на улице Пограничника Гарькавого. Специалисты установили, что смерть наступила около недели назад и скорее всего была естественной. Подтвердить или опровергнуть эту версию должна судебно-медицинская экспертиза.

По словам 54-летнего хозяина квартиры, который в момент обнаружения трупа находился дома, погибшая — его случайная знакомая, с которой они выпивали на протяжении четырех дней, а затем разошлись по разным комнатам. С тех пор он не тревожил соседку, так как думал, что она спит.

Полицейские предполагают, что голову женщине обглодала собака.