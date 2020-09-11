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Находка в Петербурге шокировала полицейских 

Вероника Полынина 20 минут назад
Находка в Петербурге шокировала полицейских
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге в квартире обнаружили тело женщины без половины головы, сообщает портал 78.ru.
По предварительной версии, женщина умерла естественной смертью.
Труп 35-летней женщины с половиной головы был найден в квартире на улице Пограничника Гарькавого. Специалисты установили, что смерть наступила около недели назад и скорее всего была естественной. Подтвердить или опровергнуть эту версию должна судебно-медицинская экспертиза.
По словам 54-летнего хозяина квартиры, который в момент обнаружения трупа находился дома, погибшая — его случайная знакомая, с которой они выпивали на протяжении четырех дней, а затем разошлись по разным комнатам. С тех пор он не тревожил соседку, так как думал, что она спит.
Полицейские предполагают, что голову женщине обглодала собака.
Как писал «Рамблер», 7 сентября жильцы дома на Саратовской улице в Москве, где жила певица Валентина Легкоступова, пожаловались на неприятный запах из квартиры, где проживала 58-летняя женщина и ее 93-летняя мать. Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и нашли в квартире два трупа. Молодая женщина умерла от сердечного приступа, а ее лежачая мать через два дня скончалась от жажды.
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Происшествия , Валентина Легкоступова , Санкт-Петербург
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