Ефремова перевели в обычную камеру

Камера рассчитана на четырех человек, сейчас в ней содержатся двое, Ефремов стал третьим. Отношения с соседями, один из которых обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой — по какому-то делу, связанному со строительством, у Ефремова "прекрасные". В камере холодильник и телевизор, претензий у актера никаких нет. Он рассказал Иванову, что во время прогулок с удовольствием играет в настольный теннис, стол для которого установлен во дворе.

Сотрудники изолятора сообщили, что к актеру "началось паломничество" из людей, желающих передать посылки. Одна пожилая женщина испекла для Ефремова пирог, но получить он его не сможет: месячный лимит в 30 кг на передачи уже исчерпан.