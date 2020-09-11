Ефремова перевели в обычную камеру

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов сегодня посетил актера Михаила Ефремова в изоляторе. Он сообщил, что артиста, содержащегося в СИЗО №5, перевели из карантинной камеры в обычную.
Камера рассчитана на четырех человек, сейчас в ней содержатся двое, Ефремов стал третьим. Отношения с соседями, один из которых обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой — по какому-то делу, связанному со строительством, у Ефремова "прекрасные". В камере холодильник и телевизор, претензий у актера никаких нет. Он рассказал Иванову, что во время прогулок с удовольствием играет в настольный теннис, стол для которого установлен во дворе.
Сотрудники изолятора сообщили, что к актеру "началось паломничество" из людей, желающих передать посылки. Одна пожилая женщина испекла для Ефремова пирог, но получить он его не сможет: месячный лимит в 30 кг на передачи уже исчерпан.
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