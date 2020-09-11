У россиян стали чаще похищать квартиры

Подобные случаи происходят из-за недостаточно эффективной системы контроля за заключением сделок в сфере недвижимости. Поиск доказательств, связанных с преступлениями на рынке, требует много времени, и найти виновных становится сложно. Так, уровень раскрываемости преступных схем в этой сфере остается невысоким. В последнее время ситуация усложнилась введением электронных сделок. Это существенно облегчило процедуру для потенциальных продавцов и покупателей, но при этом у мошенников появилось больше возможностей для афер, в первую очередь — из-за электронных подписей. Однако эксперты заявляют, что существует закон, по которому сделки в электронном формате будут совершаться только после получения на нее Росреестром
письменного согласия от собственника.