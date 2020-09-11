У россиян стали чаще похищать квартиры

В России стало расти число случаев похищения квартир. В 2019 году насчитывалось 7340 незаконных сделок, в то время как только за первые полгода 2020 года было совершено 4129 преступлений — 56 процентов от показателя за прошлый год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России.