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Рабочий вместе с потолком рухнул на москвичку 

Аргументы Недели и ещё 5 1 час назад
Рабочий вместе с потолком рухнул на москвичку
Фото: кадр видео
Сегодня днем во время ремонта крыши жилого дома в Печатниковом переулке столицы произошло частичное обрушение перекрытия. В результате 28-летняя москвичка чуть не попала в больницу: на нее обрушился потолок вместе с рабочим.
Пострадал и мужчина, оба от госпитализации отказались.
Дом 1917 года постройки. По сведениям REN-TV, жильцы дома неоднократно обращались с заявлениями об отказе от капитального ремонта, но к ним не прислушались.
Сейчас на месте провала кладут настил, чтобы не было протечек. Проводится проверка.
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