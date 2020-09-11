Рабочий вместе с потолком рухнул на москвичку 

Сегодня днем во время ремонта крыши жилого дома в Печатниковом переулке столицы произошло частичное обрушение перекрытия. В результате 28-летняя москвичка чуть не попала в больницу: на нее обрушился потолок вместе с рабочим.
Пострадал и мужчина, оба от госпитализации отказались.
Дом 1917 года постройки. По сведениям REN-TV, жильцы дома неоднократно обращались с заявлениями об отказе от капитального ремонта, но к ним не прислушались.
Сейчас на месте провала кладут настил, чтобы не было протечек. Проводится проверка.