Рабочий вместе с потолком рухнул на москвичку 

Сегодня днем во время ремонта крыши жилого дома в Печатниковом переулке столицы произошло частичное обрушение перекрытия. В результате 28-летняя москвичка чуть не попала в больницу: на нее обрушился потолок вместе с рабочим.

Пострадал и мужчина, оба от госпитализации отказались.

Дом 1917 года постройки. По сведениям REN-TV, жильцы дома неоднократно обращались с заявлениями об отказе от капитального ремонта, но к ним не прислушались.

Сейчас на месте провала кладут настил, чтобы не было протечек. Проводится проверка.