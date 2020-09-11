Россиянин жестоко избил сожительницу 

Сегодня утром на улице в городе Новозыбкове мужчина избил женщину руками и ногами по голове и скрылся. В пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) по Брянской области рассказали, что после избиения потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица.

Женщина обвинила в избиении на почве ревности ранее несудимого сожителя. В настоящее время сотрудники полиции проводят доследственную проверку по факту произошедшего. По ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», 50-летний житель города Калачинска Омской области убил жену за то, что она захотела с ним развестись, и 15-летнюю дочь за то, что она стала свидетельницей преступления, а затем покончил жизнь самоубийством.