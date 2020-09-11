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Россиянин жестоко избил сожительницу 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянин жестоко избил сожительницу
Фото: РИА Новости
Житель Брянской области из ревности избил сожительницу. Об этом сообщает «Подъем».
Сегодня утром на улице в городе Новозыбкове мужчина избил женщину руками и ногами по голове и скрылся. В пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) по Брянской области рассказали, что после избиения потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица.
Женщина обвинила в избиении на почве ревности ранее несудимого сожителя. В настоящее время сотрудники полиции проводят доследственную проверку по факту произошедшего. По ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», 50-летний житель города Калачинска Омской области убил жену за то, что она захотела с ним развестись, и 15-летнюю дочь за то, что она стала свидетельницей преступления, а затем покончил жизнь самоубийством.
Комментарии
Происшествия , МВД , Брянская Область , Новозыбков
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