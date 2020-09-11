«Избит и связан»: россиянка уничтожала ребенка подруги

Омской области беременная многодетная жительница аула Коянбай била и связывала полуторагодовалого сына подруги — об этом рассказала сама мать пострадавшего Евгения Кабельская. Девушки и их дети жили в одном доме — 3 сентября, когда мать мальчика уехала по делам, беременная знакомая начала присылать ей фото и видео издевательств над ребенком, вынуждая таким образом Кабельскую вернуть 20 тыс. рублей, которые та якобы ей задолжала. Мальчика освободил брат обезумевшей подруги. Следком возбудил дело по факту инцидента.

Следователи возбудили дело по факту избиения и связывания полуторагодовалого мальчика в ауле Коянбай Омской области. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По данным ведомства, ребенок проживал вместе со своей 20-летней матерью в семье у ее беременной подруги, имеющей трех детей. Следком утверждает, что издевались над мальчиком «неустановленные лица», в то время как его мать Евгения Кабельская рассказала СМИ, что избила сына именно многодетная знакомая.

Как рассказала мать пострадавшего, в Коянбай она вместе с ребенком приехала в начале лета. По словам девушки, в ауле, где она жила раньше, ей все напоминало о 36-летнем супруге, который скончался 1 марта от внезапной остановки сердца. » Я днями напролет рыдала. А потом мне позвонила моя подруга Гульмира и пригласила пожить у нее. Говорила, что у нее тоже дети и что нам вместе легче будет», — сообщила Кабельская сайту kp.ru.

Девушка рассказала, что сначала жила с подругой очень дружно — она постоянно подрабатывала у соседей по хозяйству, пока беременная соседка сидела с ее сыном. «Помимо этого на мне было все хозяйство Гульмиры: я стирала, убирала, готовила есть», — сказала девушка.

Однако, когда в один из августовских дней Кабельская вернулась домой, подруга заявила, что она должна ей 20 тыс. рублей, так как полуторагодовалый мальчик сломал отопительный котел. Мать пообещала вернуть деньги.

По словам девушки, после этого инцидента она стала замечать на теле ребенка синяки — подруга объясняла их то дракой с другими детьми, то падениями. В начале осени Кабельская не выдержала и решила уехать от знакомой, однако прежде ей необходимо было поехать в райцентр оформить документы на пенсию сына по потере кормильца.

«Во время этой поездки Гульмира стала присылать мне жуткие фото и видео Максимки. На кадрах он весь избитый. Было и видео, на котором сын связан. Я тогда страшно испугалась, у меня слезы потекли и руки затряслись.

Она писала, что не вернет мне ребенка, пока я не отдам долг. Угрожала, что все эти фото использует против меня. Говорила, что повернет все так, что это якобы я сына избиваю и что она отдаст эти фотографии в опеку. Мне было очень страшно, ведь у нее там родственница работает», — отметила сельчанка.

Почти сутки подруга держала ребенка связанным — его мать девушка в дом не пускала, требуя через дверь 20 тыс., которых у Кабельской не было. Из-за связей Гульмиры в опеке, Евгения боялась обращаться в полицию — в итоге она попросила о помощи брата обезумевшей подруги.

Ему и удалось освободить избитого ребенка. «Она держала мальчика привязанным к батарее, как собачонку. Я это видел собственными глазами. Она при этом руки и ноги ему связала веревками. Когда я это увидел, просто хотел убить ее за это. А она смеялась и говорила, что он просто плохо себя ведет и что она так наказать его решила», — сообщил родственник девушки Руслан Букенов kp.ru.

После этого мать мальчика сразу вызвала скорую помощь. Сейчас, по словам Кабельской, его состояние улучшилось — однако теперь ребенок опасается людей. «Она не кормила его все это время. Он, когда еду увидел, накинулся на нее как зверек. Шарахается в сторону, стоит кому-то руку вверх поднять. Ему все кажется, что его опять бить будут», — рассказала Евгения.

После выписки она подала заявление в полицию — к делу, по словам девушки, приобщили все сообщения с угрозами, а также фото— и видеоматериалы. Беременную подругу уже допросили, но вину свою она не признает.

Родной брат многодетной матери заявил, что готов подтвердить все издевательства над ребенком. «Я люблю свою сестру. Но то, что она делает с детьми — это просто страшно. Я еще до этой ситуации просил ее перестать издеваться над своими детьми. Сам видел, как она своего сына палкой дубасила. Я больше молчать не буду», — заключил он.

Одновременно с уголовным производством по статье об истязании малолетнего — п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — следователи проводят проверку в отношении сотрудников системы профилактики. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ «Халатность», сообщает региональный СК.