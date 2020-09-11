Без половины головы: загадочная смерть петербурженки

Полицейские обнаружили тело женщины без половины головы в одной из квартир на улице Пограничника Гарькавого 10 сентября. По словам хозяина жилища, он познакомился с умершей неделю назад и на протяжении четырех дней распивал с ней алкоголь — потом петербуржцы разошлись по комнатам спать. Мужчина утверждает, что в остальные три дня не заходил к собутыльнице. Правоохранители предполагают, что голову женщины откусил пес хозяина квартиры.

Санкт-Петербурге полицейские обнаружили тело женщины, у которой отсутствовала половина головы. Об этом порталу 78.ru сообщил источник в правоохраниельных органах.

По данным СМИ, труп женщины — на вид 35-ти лет — нашли в квартире одного из домов на улице Пограничника Гарькавого 10 сентября.

54-летний собственник квартиры рассказал, что познакомился с женщиной неделю назад. Она представилась «Валерией», пишет портал «Мойка78». Четыре дня петербуржцы употребяли спитные напитки, после чего разошлись по комнатам. Все остальное время, по словам мужчины, он не посещал собутыльницу, так как думал, что она спит.

Осмотрев тело, медики не зафиксировали признаков насильственной смерти. Истинная причина остановки сердца устанавливается. Правоохранители полагают, что голову женщины могла покусать собака. В доме, по предварительным данным РЕН ТВ, также находился пес.

Похожая история произошла в Ярославле. Там 23 августа 42-летняя Светлана пошла гулять со своим стаффордширским терьером Джесси. Она завела собаку около восьми лет назад. Женщину не смущала бойцовская порода, как сообщила порталу 76.ru ее сестра, собака изначально показалась спокойной и не проявляла агрессии.

23 августа Светлана наклонилась к питомцу, чтобы надеть ошейник. «И вдруг Джесси прыгнула и вцепилась Светлане в лицо. Укус пришелся в нижнюю часть. В итоге Светлана осталась без губ. Собака же после произошедшего просто отошла. Никакой агрессии она больше не проявляла», — сообщила родственница пострадавшей.

Окровавленную женщину застала ее дочь. «Я в это время была на даче. Мне позвонила дочка Светланы, рассказала, что мама вся в крови. Я вызвала скорую, полицию и сама примчалась к сестре», — вспоминает сестра.

Семья женщины до сих пор не может понять, что вызвало такую реакцию собаки. Уже на следующий день животное усыпили. Светлане врачи оказали необходимую помощь, но теперь ей требуется пластика губ — и дело не только в красоте. «Из-за травмы Светлана не может нормально разговаривать и есть. Принимает пищу по чуть-чуть чайной ложечкой», — отметила сестра.

Не менее ужасный инцидент случился в Раменском районе Подмосковья. Там 20 июня среднеазиатская овчарка откусила руку матери-одиночке, рассказали родственники пострадавшей «МК». Тогда 35-летняя женщина вышла из своего дома в деревне Ивановка и направилась на работу. Дома остался сын девяти лет, а младший шестилетний мальчик решил проводить маму и выехал с ней на велосипеде.

В это время собака соседа выбежала с участка и вцепилась женщине в левую руку. Сын, увидев происходящее, доехал на велосипеде до ближайшего магазина и позвал на помощь.

Травмы сельчанки были настолько тяжелые, что из местного медицинского учреждения ее перенаправили в Москву — сначала в НИИ Склифосовского, а потом в больницу №67. Часть руки — кисть, запястье и фрагмент предплечья — врачи были вынуждены ампутировать.

Как рассказали соседи женщины, владелец овчарки — пенсионер Геннадий, передавал «МК». Его собака часто выбегала за пределы двора и пугала жителей. Родственники пострадавшей утверждают, что хозяин питомца даже не извинился. При этом он утверждает, что кремировал пса, хотя разрешение на это должен был дать местный ветеринар, так как, по правилам, питомца необходимо наблюдать 10 дней перед усыплением.