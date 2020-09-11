В Москве арестован сын депутата Госдумы

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"Гаджиеву Абдулгамиду Мурадовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 октября", — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По её словам, Гаджиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "д" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенная группой лиц из хулиганских побуждений).