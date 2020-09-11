Застолье зеков с поросенком попало на видео

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Опубликовано видео банкета заключенных с поросенком 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
Заключенные колонии № 37 в Кемеровской области устроили застолье с поросенком. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, на «банкете» за колючей проволокой присутствовали как минимум семь человек, а главным блюдом торжества стал запеченный поросенок.
Как сообщает издание «Взгляд», запись могла быть сделана еще в 2018 году во время празднования дня рождения некого «Кота — бригадира пекарни». По предварительным данным, в «вечеринке» приняли участие осужденные, которые сотрудничали с администрацией пенитенциарного учреждения.
Происшествия , Видео , Кемеровская Область
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