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Заключенные устроили банкет с поросенком в кузбасской колонии 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
В колонии №37 Кемеровской области несколько заключенных устроили банкет с запеченным поросенком.
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Застолье на камеру снял один из заключенных. На видео запечатлены семеро человек, один из них разделывает запеченного поросенка, передает «Тайга. Инфо».
По некоторым данным, видео было записано еще в 2018 году, однако в Сети появилось только сейчас, торжество приурочено ко дню рождения некоего «Кота — бригадира пекарни».
По предварительной информации, участие в вечеринке принимали осужденные, сотрудничающие с администрацией.
Похожая ситуация произошла с одним из главарей банды «Цапков» Вячеславом Цеповязом, который незаконно пригласил других заключенных на пасеку на территории тюрьмы в Амурской области и устроил банкет.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографий, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял, что скандальные фото были сфабрикованы.
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Происшествия , Видео , Вячеслав Цеповяз , Тайга.инфо , Кемеровская Область
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