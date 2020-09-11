В колонии №37 Кемеровской области несколько заключенных устроили банкет с запеченным поросенком.

Застолье на камеру снял один из заключенных. На видео запечатлены семеро человек, один из них разделывает запеченного поросенка, передает «Тайга. Инфо».

По некоторым данным, видео было записано еще в 2018 году, однако в Сети появилось только сейчас, торжество приурочено ко дню рождения некоего «Кота — бригадира пекарни».

По предварительной информации, участие в вечеринке принимали осужденные, сотрудничающие с администрацией.

Похожая ситуация произошла с одним из главарей банды «Цапков» Вячеславом Цеповязом , который незаконно пригласил других заключенных на пасеку на территории тюрьмы в Амурской области и устроил банкет.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографий, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял, что скандальные фото были сфабрикованы.