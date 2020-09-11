Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге 

Минувшей ночью на Петербург обрушился ураган. Сильный шквалистый ветер повалил сотни деревьев и дорожных знаков. Жители Невского района на короткое время лишились электричества.
В Неве уровень воды поднялся до 154 сантиметров. Из-за шторма пришлось перекрыть дамбу, мосты решили не разводить.
Из-за стихии пострадали два человека. Одну прохожую ударило навесом здания, второго придавило манипулятором. Повреждения получили припаркованные автомобили. Экстренные службы занимаются устранением последствий.