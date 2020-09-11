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На улице в Челябинске нашли мертвую школьницу 

Ura.Ru 58 минут назад
Мертвую школьницу нашли на мостовой
Фото: ТАСС
Ученицу челябинской школы нашли мертвой под окнами многоэтажного дома на улице Братьев Кашириных в районе остановки «Поселок Бабушкина». Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла днем 10 сентября во дворе одного из домов. С травмами, характерными для падения с высоты, 14-летнюю девочку доставили в больницу скорой помощи, но попытки врачей реанимировать ее оказались тщетными. Дело возбуждено по ч.3 ст. 30 и ч.2 ст. 110 УК РФ, то есть речь идет о доведении совершеннолетнего до самоубийства», — рассказал собеседник.

По предварительным данным, погибшая школьница жила в квартире, расположенной на верхних этажах дома. Расследованием будут заниматься следователи СКР. «Сейчас мы уточняем информацию о произошедшем», — сказал URA.RU старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Владимир Шишков.
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Происшествия , Владимир Шишков , СКР , Челябинск
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