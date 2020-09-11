Мертвую школьницу нашли на мостовой

«Трагедия произошла днем 10 сентября во дворе одного из домов. С травмами, характерными для падения с высоты, 14-летнюю девочку доставили в больницу скорой помощи, но попытки врачей реанимировать ее оказались тщетными. Дело возбуждено по ч.3 ст. 30 и ч.2 ст. 110 УК РФ, то есть речь идет о доведении совершеннолетнего до самоубийства», — рассказал собеседник.