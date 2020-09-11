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Россияне истязали полуторагодовалого ребенка 

Артём Кульша 13 минут назад
Россияне истязали полуторагодовалого ребенка
Фото: РИА Новости
Неизвестные люди истязали полуторагодовалого ребенка Омской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.
Мужчина остался в гостях и убил двух детей
Согласно предварительным данным следствия, с августа неизвестные лица ограничивали свободу передвижения мальчика и наносили ему телесные повреждения. В то время ребенок и его 20-летняя мать проживали в семье у многодетной знакомой женщины в ауле Коянбай Таврического района.
В СК отметили, что у знакомой матери ребенка есть трое своих детей, а четвертым ребенком она беременна. Сейчас мальчик, подвергнутый истязанию, и его мать находятся в больнице.
Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». В настоящее время они устанавливают все обстоятельства преступления и виновных в его совершении. Также СК проводит доследственную проверку в отношении сотрудников системы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
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Происшествия , Омская Область
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