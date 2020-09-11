Момент взрыва рядом с отелем в Китае попал на видео 

Как минимум три человека пострадали во время взрыва у гостиницы на юге Китая . Два из них получили небольшие травмы, еще один — ожоги.

Инцидент попал в объектив камеры оператора, который проезжал мимо на автомобиле. На кадрах запечатлено, как в горящем многоэтажном здании что-то взрывается.

ЧП произошло в девять утра по местному времени в городе Чжухай. В этот момент на улице находились десятки прохожих. Сейчас на месте работают четыре бригады спасателей. По некоторым данным, причиной происшествия стал взрыв газа.