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Момент взрыва рядом с отелем в Китае попал на видео 

Алевтина Жаркова 59 минут назад
Как минимум три человека пострадали во время взрыва у гостиницы на юге Китая. Два из них получили небольшие травмы, еще один — ожоги.
Инцидент попал в объектив камеры оператора, который проезжал мимо на автомобиле. На кадрах запечатлено, как в горящем многоэтажном здании что-то взрывается.
ЧП произошло в девять утра по местному времени в городе Чжухай. В этот момент на улице находились десятки прохожих. Сейчас на месте работают четыре бригады спасателей. По некоторым данным, причиной происшествия стал взрыв газа.
Происшествия , Видео , В мире , Китай
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