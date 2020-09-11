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Одна из сопровождающих Навального уклонилась от показаний и улетела в ФРГ 

РИА Новости и ещё 13 1 час назад
Одна из сопровождающих Алексея Навального в поездке по регионам уклонилась от дачи показаний, сообщается на сайте управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
«Навальный должен был умереть в самолете»
Всего с Навальным было шесть человек. Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский ответили на вопросы.

"В то же время Марина Певчих, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается", — говорится в сообщении.

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Седьмого сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
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Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Кира Ярмыш , Георгий Албуров , Фонд борьбы с коррупцией
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