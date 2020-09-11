10 сентября в Москве был вынесен приговор двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили по делу о хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Георгий вместе со своим знакомым были задержаны в феврале 2020-го года на Фрунзенской набережной в Москве при попытке купить наркотики. Спортсмен с другом увидели автомобиль Росгвардии и попытались скрыться с места преступления, но их догнали и попросили предъявить документы. Вместо этого баксер ударил в лицо одного из росгвардейцев. Теперь Кушиташвили приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
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