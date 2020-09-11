Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили 

Вадим Дроздов 38 минут назад
10 сентября в Москве был вынесен приговор двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили по делу о хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Георгий вместе со своим знакомым были задержаны в феврале 2020-го года на Фрунзенской набережной в Москве при попытке купить наркотики. Спортсмен с другом увидели автомобиль Росгвардии и попытались скрыться с места преступления, но их догнали и попросили предъявить документы. Вместо этого баксер ударил в лицо одного из росгвардейцев. Теперь Кушиташвили приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Происшествия , Видео , Георгий Кушиташвили , Росгвардия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался ветеран игры «Что? Где? Когда?» Смирнов
Скончался ветеран игры «Что? Где? Когда?» Смирнов
«Смотреть без регистрации: Асмус опять разделась»
«Смотреть без регистрации: Асмус опять разделась»
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
НАТО готовит провокацию против России
НАТО готовит провокацию против России
Видео
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:48
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
02:20
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
Происшествия
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
00:33
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров в США
01:27
Опубликовано видео лесных пожаров в США
В мире
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть