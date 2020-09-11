«У меня подкосились колени» 

Почти год назад убийство девятилетней девочки Лизы в Саратове потрясло всю Россию — она пропала в гаражах, через которые дети каждый день ходят в школу и обратно. Ее искали сотни добровольцев, полиция и родители. Но в живых Лизы уже не было — ее убил рецидивист Михаил Туватин , который вырыл лаз под гаражами и поджидал свою жертву. Тогда его едва не линчевали, а в России вновь заговорили о необходимости вернуть смертную казнь. 24 августа суд поставил в деле точку, приговорив Туватина к пожизненному сроку. Мать Лизы Елена Киселева рассказала в интервью «Ленте.ру» о том, как семья пережила те страшные дни, как приняли приговор маньяку и что она думает о чиновниках, которые обещали, но так ничего и не сделали с городскими гаражами.

«Попросила, чтобы принесла домой пятерку»

Лиза любила свою школу?

Елена Киселева: Мы отдали Лизу в школу на год позже обычного, почти в восемь лет. Дочка в принципе не очень любила учиться и никогда не переживала, если получала двойку или тройку. Мы ее за плохие оценки никогда не ругали. Просто садились и упорно занимались дома.

Перед тем как Лиза пошла в третий класс, она попросила, чтобы я перевела ее в другую школу. Она говорила, что здесь ей совсем не нравится, что с некоторыми ребятами из класса она не дружит. Я тогда проигнорировала ее просьбу. Сказала, что у нее отличные ребята в классе, что в другой школе ей тоже может не понравиться. Дело в том, что две ближайшие от нас школы расположены через две дороги. Мне казалось это большей опасностью, чем гаражи.

Про опасную дорогу через эти самые гаражи часто с дочкой говорили?

Я говорила, что одной ей там ходить нельзя, что она и пикнуть не успеет, как что-нибудь случится. Лиза внимательно слушала, но в тот день поступила по-своему.

Вы обычно дочку в школу провожали?

До третьего класса — да, всегда водили, а потом забирали. Только за несколько дней до трагедии ситуация изменилась. Она решила, что стала достаточно взрослой и может ходить одна. Она попросила, чтобы я ее не провожала.

Интуиция подсказывала мне, что в этих гаражах может случиться беда, только я всячески отгоняла от себя эти мысли.

Как я понял, через гаражи был кратчайший путь к школе. Что конкретно представляет собой эта дорога?

Дорога через гаражи ведет не только в школу, но и в несколько детсадов, детскую поликлинику, на почту. Так что она у нас очень популярна. Это узкие тропы, оборудованные лестницами. Дорога всегда была завалена мусором, ветками, там росла высокая трава.

Странных людей там встречали?

Нет, никогда. Вообще, честно говоря, ничего не замечала тогда из того, что вижу сейчас.

Было ли у вас какое-то предчувствие?

Буквально за несколько дней до трагедии Лиза переложила подушку на своей кровати и легла ногами к выходу. Я не суеверна, но мне это не понравилось, и я попросила ее вернуть подушку, как было. Лизуша сказала, что ей так удобно, и я не стала спорить.

За день до трагедии она вырвала постер из детского журнала и приклеила на стену над своей кроватью. На постере было написано: «Вместе навсегда!». Может, это все предрассудки, но случившееся заставило меня задуматься. Постер так и висит над ее кроватью.

«Не было сомнения, что случилось что-то страшное»

Расскажите о том дне, когда все случилось. Насколько я знаю, приболел ваш сын, поэтому вы больше им тогда занимались…

Тот день… Лиза долго не могла проснуться. Я несколько раз подходила к ней, пыталась разбудить, хотя Лизуша — жаворонок, она всегда просыпалась очень рано. Проснувшись, пробубнила: «Ненавижу эту школу!». У нее первым был урок английского. Обычно по утрам мы повторяли слова и правила, но тогда ничего этого делать не стали. Я подумала, что не буду грузить ее этим сегодня. Она молча позавтракала. Я ей заплела косы, помогла одеться. Провожая в школу, сказала, чтобы она торопилась, потому что опаздывала. Попросила, чтобы принесла домой пятерку. Помню, как дочка остановилась на лестничной площадке, обернулась и улыбнулась мне. И убежала, не взяв, как мы позже поняли, смарт-часы (позволяют отслеживать местоположение ребенка — прим. «Ленты.ру»), хотя упросила, чтобы я дала ей мобильник. Больше живой я ее не видела.

Когда стали паниковать?

Я позвонила классному руководителю дочери, когда Лизуша не вернулась домой после уроков и не отвечала на мои звонки. Учительница сказала, что Лизы в школе не было. Эти слова были как ушат холодной воды. Муж сразу побежал осматривать гаражи, помчался в школу. А мне на бегу крикнул, чтобы я звонила в полицию.

Не было сомнения, что случилось что-то страшное. Я позвонила маме, попросила ее остаться с Тимошей, сама побежала искать дочку в гаражи. Ходила там, кричала. Потом добежала до школы, куда подъехала полиция. Вместе с мужем, руководством школы и полицией мы просмотрели камеры видеонаблюдения. И поняли, что до школы Лизуша не дошла. Тут же начались поиски.

Что помните о поисках?

Все мы были сконцентрированы, решали поставленные задачи. Выкладывались изо всех сил. За двое суток дремали с мужем час-полтора.

Искали везде, во всех районах города, в том числе и в гаражах, конечно. Помню, когда начали их вскрывать, кто-то крикнул: «Мы не успокоимся, пока не откроем их все до единого!»

Мы не ожидали такого резонанса. Было так много людей, машин. Не то что проехать — пройти можно было с трудом!

Я до последнего не верила в то, что Лизушу могли убить. Все что угодно, только не это! Мы готовы были ко в