Деревянный многоквартирный дом рухнул в Салехарде

Салехарде частично обрушился двухэтажный жилой дом №13 по улице Комбинатской. Информация об этом появилась в официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Вечером 10 сентября произошло частичное обрушение двухэтажного дома. Глава Салехарда Алексей Титовский находится на месте», —говорится в сообщении.

В деревянном здании находились 18 квартир. В результате ЧП никто не пострадал. В настоящий момент жителей дома в автобусах отправляют для размещения в гостиницу. Создан оперативный штаб. В администрации города отметили, что около дома всю ночь будут дежурить сотрудники полиции. По информации «Ямал-регион», двухэтажный дом сошел со свай. Подробности случившегося выясняются.