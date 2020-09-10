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В ЯНАО обрушился жилой дом. 

Ura.Ru 16 минут назад
Деревянный многоквартирный дом рухнул в Салехарде
Фото: «ВКонтакте»/Администрация Салехарда
В Салехарде частично обрушился двухэтажный жилой дом №13 по улице Комбинатской. Информация об этом появилась в официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Вечером 10 сентября произошло частичное обрушение двухэтажного дома. Глава Салехарда Алексей Титовский находится на месте», —говорится в сообщении.

В деревянном здании находились 18 квартир. В результате ЧП никто не пострадал. В настоящий момент жителей дома в автобусах отправляют для размещения в гостиницу. Создан оперативный штаб. В администрации города отметили, что около дома всю ночь будут дежурить сотрудники полиции. По информации «Ямал-регион», двухэтажный дом сошел со свай. Подробности случившегося выясняются.
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Происшествия , Алексей Титовский , Салехард , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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