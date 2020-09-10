Женщина с коронавирусом умерла после родов 

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Саратовской области зараженная коронавирусом женщина умерла через несколько дней после родов, передает РИА «Новости».

Минздраве региона рассказали, что беременная женщина 33 лет в течение недели лечилась от коронавируса амбулаторно. Затем в связи с ухудшением состояния она была госпитализирована в стационар, где ежедневно проводились консилиумы с участием федеральных специалистов по тактике лечения пациентки.

В клинике женщина родила ребенка, у него также диагностирован COVID-19, но болезнь протекает бессимптомно. Ребенок родился недоношенным, однако врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Женщине же становилось хуже, прогрессировала полиорганная недостаточность. Шесть суток пациентка провела на ИВЛ, затем еще четверо суток — на аппарате ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

«К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, спасти женщину не удалось», — сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге.

В Саратовской области выявлен 13 371 случай заражения коронавирусом, скончались 84 пациента, выздоровели 8648.

Как сообщал «Рамблер», к 10 сентября в России выявлено 1 046 370 случаев заболевания коронавирусом, за сутки прирост заразившихся составил 5 363 человек. За весь период зафиксировано 18 263 летальных исхода, выздоровело 862 373 человека.