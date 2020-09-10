Пашаев рассказал, кто подставил Ефремова 

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По словам защитника, некий мужчина, выступавший в суде, попросил артиста признать вину, пообещав, что за этого "ничего не будет".

Пашаев отметил, что долго уговаривал Ефремова отказаться от этого решения.

"Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули", — сказал адвокат.

Он также заявил, что признание вины Ефремовым было бесполезным.