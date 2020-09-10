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Пашаев рассказал, кто подставил Ефремова 

Газета.Ru 2 часа назад
Пашаев рассказал, кто подставил Ефремова
Фото: Газета.Ru
Адвокат Эльман Пашаев в интервью "Москве 24" заявил, что актера Михаила Ефремова подставил человек из его близкого окружения.
По словам защитника, некий мужчина, выступавший в суде, попросил артиста признать вину, пообещав, что за этого "ничего не будет".
Пашаев отметил, что долго уговаривал Ефремова отказаться от этого решения.

"Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули", — сказал адвокат.

Он также заявил, что признание вины Ефремовым было бесполезным.
Пашаев представлял интересы Ефремова в деле о смертельном ДТП. Актера осудили на 8 лет колонии общего режима.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ФСИН , Москва24
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