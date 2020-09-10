В гибели птиц в российском селе заподозрили чупакабру 

В одну ночь в деревне погибли более 70 кур и петухов, все они были полностью обескровлены, при этом сами тушки остались целыми.

Местные жители недоумевают — что за нечисть пришла за курами.

Под подозрение попали хорек, лиса и даже волк, однако знатоки утверждают, что у лесных хищников другие повадки.

«Это какое-то непонятное, чудище какое-то. Хорь так не должен. Он только трех штук убьет и все. На следующий день опять придет», — рассказал один из местных жителей.

Волки приходили в деревню в прошлом году — тогда ни одна птица не пострадала, а вот собак растерзали.

Вероятно, расправа над курами произошла около 5 утра: в это время местные слышали негромкое кудахтанье.

«Может, и правда какой этот? Как там? Как называют? Чупакабра? Да. Может, она приходила?» — предполагают жители деревни.

Чупакабра, как сообщал «Рамблер», — мифический персонаж, который убивает животных и высасывает у них кровь. Очевидцы, которые якобы видели чупакабру, описывают ее как четвероногое существо, похожее на собаку или койота с клыками и свиной мордой. Первые свидетельства о встречах с чупакаброй появились в Пуэрто-Рико в 1950-х годах.