Дело Ефремова выходит боком для Пашаева 

Ведомство также предложило возбудить дисциплинарное взыскание в отношении адвоката Александра Добровинского

Минюст уже направил соответствующие представления в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия — Алания и по Москве — в адвокатских палатах этих регионов состоят Пашаев и Добровинский.

Оба решения министерства связаны с резонансным судебным процессом по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова . Эльман Пашаев на суде представлял интересы актера, а Александр Добровинский — интересы потерпевшей стороны.