Дело Ефремова выходит боком для Пашаева 

Минюст России намерен лишить Эльмана Пашаева статуса адвоката, передает ТАСС.
Ведомство также предложило возбудить дисциплинарное взыскание в отношении адвоката Александра Добровинского.
Минюст уже направил соответствующие представления в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия — Алания и по Москве — в адвокатских палатах этих регионов состоят Пашаев и Добровинский.
Оба решения министерства связаны с резонансным судебным процессом по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Эльман Пашаев на суде представлял интересы актера, а Александр Добровинский — интересы потерпевшей стороны.
Как писал «Рамблер», после окончания процесса квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия обвинила Эльмана Пашаева в нарушении адвокатской этики в связи с его общением с журналистами. В июле президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела в отношении Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского, который состоит в адвокатской палате Москвы.