Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Дело Ефремова выходит боком для Пашаева 

Вероника Полынина 19 минут назад
Дело Ефремова выходит боком для Пашаева
Фото: РИА Новости
Минюст России намерен лишить Эльмана Пашаева статуса адвоката, передает ТАСС.
Ведомство также предложило возбудить дисциплинарное взыскание в отношении адвоката Александра Добровинского.
Минюст уже направил соответствующие представления в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия — Алания и по Москве — в адвокатских палатах этих регионов состоят Пашаев и Добровинский.
Оба решения министерства связаны с резонансным судебным процессом по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Эльман Пашаев на суде представлял интересы актера, а Александр Добровинский — интересы потерпевшей стороны.
Как писал «Рамблер», после окончания процесса квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия обвинила Эльмана Пашаева в нарушении адвокатской этики в связи с его общением с журналистами. В июле президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела в отношении Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского, который состоит в адвокатской палате Москвы.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
Комментарии 4
Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Юрий Пилипенко , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Ефремова выходит боком для Пашаева
Дело Ефремова выходит боком для Пашаева
Рамблер заново изобрел мобильную электронную почту
Рамблер заново изобрел мобильную электронную почту
«Сербию постепенно дожмут»
«Сербию постепенно дожмут»
Корабль-разведчик «нацелился» на Россию и Турцию
Корабль-разведчик «нацелился» на Россию и Турцию
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение