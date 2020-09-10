Россиянку попросили раздеться на собеседовании 

17-летнюю девушку попросили раздеться на собеседовании, сообщает РЕН ТВ.

Вакансию модели — промоутера шоколада пострадавшая девушка нашла на одном из популярных интернет-ресурсов. Она связалась через соцсеть «Вконтакте» с авторами вакансии, чтобы обсудить детали и договориться о встрече. В ходе переписки ей предложили скинуть ссылки на страницы ее подруг, пообещав за это дополнительную плату.

9 сентября девушка приехала на собеседование в сопровождении своего друга. По указанному адресу был расположен жилой дом, к соискательнице вышел мужчина и пригласил ее в квартиру, предложив молодому человеку подождать на улице.

Войдя в квартиру, мужчина попросил девушку раздеться, а сам отправился мыть руки. Вернувшись, он продолжил уговаривать ее снять одежду, заявляя, что сделает ей массаж. Тогда девушка позвонила другу, а он, в свою очередь, вызвал полицию.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. В полиции не исключают, что авторы вакансии и раньше заманивали несовершеннолетних на «голые» собеседования.

Как писал «Рамблер», в июле модель Дарья Фисун обвинила известного фотографа Сергея Берменьева в изнасиловании. По ее словам, она пришла на кастинг к нему домой, там он предложил ей вина, а затем отвел в спальню и изнасиловал.