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Полицейский встал коленом на горло ребенку в Испании 

Lenta.ru 1 час назад
Полицейский встал коленом на горло ребенку
Фото: РИА Новости
Полицейский встал коленом на горло 14-летнему ребенку во время задержания в Испании. Об этом пишет NIUS.
Инцидент произошел в городе Миранда-де-Эбро. Полицейские остановили подростка и указали, что он неправильно носит маску. Они несколько раз попросили надеть ее правильно, однако он отказал. По словам представителей полиции, мальчик начал спорить, а потом даже попытался ударить одного из офицеров, и тогда тот повалил его на землю.
На кадрах, опубликованных пользователями Twitter, видно, как полицейский стоит коленом на горле ребенка. Члены семьи, находившиеся там же, и прохожие стали возмущаться и требовать освобождения мальчика, однако полицейские надели на него наручники и забрали в участок. По некоторым данным, семья решила подать на полицейских в суд.
Пользователи соцсетей возмутились происшедшим и отметили, что «Испания — это не США». Они имели в виду жесткое задержание афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в результате которого мужчина погиб. После этого по всей стране начались массовые протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи. Их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью.
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Происшествия , Джордж Флойд , Испания , Миранда-Де-Эбро
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