Полицейский встал коленом на горло ребенку

Полицейский встал коленом на горло 14-летнему ребенку во время задержания в Испании . Об этом пишет NIUS.

Инцидент произошел в городе Миранда-де-Эбро . Полицейские остановили подростка и указали, что он неправильно носит маску. Они несколько раз попросили надеть ее правильно, однако он отказал. По словам представителей полиции, мальчик начал спорить, а потом даже попытался ударить одного из офицеров, и тогда тот повалил его на землю.

На кадрах, опубликованных пользователями Twitter, видно, как полицейский стоит коленом на горле ребенка. Члены семьи, находившиеся там же, и прохожие стали возмущаться и требовать освобождения мальчика, однако полицейские надели на него наручники и забрали в участок. По некоторым данным, семья решила подать на полицейских в суд.