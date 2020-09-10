Российского чиновника переехали машиной и избили 

Чиновник вышел из здания, чтобы «навести порядок» после совещания в областном центре по выборам. Он сел в машину, сзади начали сигналить фарами. Лысяков вышел из автомобиля, решив, что в другой машине находится его знакомый. Но оттуда вышел неизвестный мужчина в медицинской маске, избил главу района, а после наехал ему на ногу колесом и скрылся.

Лысяков с многочисленными повреждениями доставлен в травмпункт. Чиновник подозревает в нападении местного кандидата в депутаты по прозвищу Тагай. Его уже задержали и опросили, свою вину он не признает.

Источник издания в администрации района согласен, что нападение на главу связано с выборами. По его словам, в районе «есть авторитеты, для которых даже глава не указ. С одним из них Лысяков перегнул палку. За что и получил».

Ранее «Рамблер» писал, что в Ялте чиновник сделал замечание нескольким чеченцам за опасную езду по жилому кварталу, а те в ответ ударили его арматурой по голове. Чиновника госпитализировали.