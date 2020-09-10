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Российского чиновника переехали машиной и избили 

Вероника Полынина 6 минут назад
Российского чиновника переехали машиной и избили
Фото: администрация Кусинского района
На главу Кусинского района Челябинской области Юрия Лысякова напали возле районной администрации, сообщает Ura.ru.
Чиновник вышел из здания, чтобы «навести порядок» после совещания в областном центре по выборам. Он сел в машину, сзади начали сигналить фарами. Лысяков вышел из автомобиля, решив, что в другой машине находится его знакомый. Но оттуда вышел неизвестный мужчина в медицинской маске, избил главу района, а после наехал ему на ногу колесом и скрылся.
Лысяков с многочисленными повреждениями доставлен в травмпункт. Чиновник подозревает в нападении местного кандидата в депутаты по прозвищу Тагай. Его уже задержали и опросили, свою вину он не признает.
Источник издания в администрации района согласен, что нападение на главу связано с выборами. По его словам, в районе «есть авторитеты, для которых даже глава не указ. С одним из них Лысяков перегнул палку. За что и получил».
Ранее «Рамблер» писал, что в Ялте чиновник сделал замечание нескольким чеченцам за опасную езду по жилому кварталу, а те в ответ ударили его арматурой по голове. Чиновника госпитализировали.
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Происшествия , РИА Ura.ru , Челябинская Область
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