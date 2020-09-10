В России запертый учителем в школьник вышел в окно

Кабардино-Балкарии первоклассник, которого учительница случайно заперла в классе, выпрыгнул из окна второго этажа и покалечился, сломав тазобедренный сустав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествие случилось в школе №2 города Прохладный 3 сентября. У мальчика заканчивался учебный день, последним уроком была физкультура. Учительница сказала детям переодеваться, начала их торопить, и ребенок испугался. Он спрятался за парту, а учительница собрала остальных детей, не пересчитала их и вышла из кабинета, заперев дверь.

Осознав, что произошло, мальчик начал стучать в дверь, но никто ему не открыл — тогда он решил, что все ушли домой, оставив его в классе, выбросил вещи из окна и прыгнул сам. После падения его доставили в больницу. Мать мальчика намерена добиться увольнения учительницы, а родители других учеников настаивают, что ребенок виноват сам и просят оставить педагога на работе.

В феврале сообщалось, что семиклассник из Москвы выпрыгнул с третьего этажа во время урока геометрии, не дожидаясь звонка, упал на козырек, получил перелом ноги и сотрясение мозга. Утром он рассказал другим ученикам, что намерен совершить экстремальный прыжок из окна школы, но ему не поверили. На пятом уроке, после проверочной работы, он попросил учительницу разрешения открыть окно, и тут же выпрыгнул. Другой педагог, которая вела урок на втором этаже, увидела как подросток сползает по стене и вызвала скорую помощь. Его госпитализировали на вертолете.