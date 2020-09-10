Российская блогерша разбилась в Китае

В провинции Китая Хайнань разбилась на скутере российская блогерша Дарья Канова, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что скутер, на котором девушка ехала со своим бойфрендом Исааком, сбила машина на мосту "Эпоха". Молодые люди скончались до прибытия скорой помощи. Знакомые блогерши рассказали, что мать погибшей не в состоянии оплатить возвращение тела дочери на родину.

"Перевоз тела обойдется в около миллиона. Это большие деньги по меркам Волгограда. Помогите матери вернуть дочь домой для захоронения", — написали друзья Дарьи в социальных сетях.

В своем Instagram Дарья Канова рассказывала подписчикам о жизни за границей. Также девушка занималась бизнесом в Китае.