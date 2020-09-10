В гибели русской модели в Италии нашли странности 

Местность, где утонула Федорова, находится в непосредственной близости к военному полигону НАТО . Местные власти заподозрили, что модель и сопровождавший ее английский фотограф Ев Тарановс планировали съемку натовского объекта с квадрокоптера.

Итальянская полиция допросила Тарановса — он рассказал, что они с Федоровой должны были провести фотосессию, в том числе с камеры на квадрокоптере. Перед фотосессией Тарановс и Федорова решили искупаться, а взятую напрокат надувную лодку поставили на якорь.

Лодка сорвалась с якоря, и молодые люди попытались доплыть до нее, однако расстояние было слишком большим. В какой-то момент фотограф потерял Галину из виду. Девушку нашли через час — она была мертва.

Лодку нашли на рифе около Изола-Росса. В ней находились пустые бутылки из-под алкоголя. Полиция также изъяла квадрокоптер, который должен был использоваться для съемки.

«Есть интерес к кадрам с беспилотника, поскольку это произошло очень близко к полигону НАТО. Мы должны убедиться, что модельная съемка не была прикрытием для шпионской миссии», — заявил источник Sun в полиции.

Как писал «Рамблер», ранее о гибели 33-летней модели и журналистки из Уфы Галины Федоровой сообщила в соцсетях ее мать Татьяна. Женщина объявила сбор денег для репатриации тела дочери на родину. Последние годы Галина Федорова жила в Париже. В ее профиле в Instagram она описала себя как модель, путешественницу, любительницу йоги, гедонистку и патриотку Земли.