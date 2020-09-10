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В Петербурге самолет не смог приземлиться из-за собаки на взлетной полосе

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
В Петербурге самолет не смог приземлиться из-за оказавшейся на взлетной полосе собаки, лайнеру пришлось сделать второй круг для посадки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".
ЧП в Петербурге: самолет не смог приземлиться
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Инцидент произошел в 8.41. Самолет прилете из московского аэропорта Внуково.
Когда проверка не обнаружила животных на полосе, воздушное судно успешно приземлилось в 08.52 мск.
Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Санкт-Петербург,
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