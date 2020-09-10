СК РФ: замглавы Минэнерго организатор крупного хищения

Следователи назвали замминистра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей в ходе разработки информационной системы ТЭК. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

В ведомстве считают, что Тихонов провел махинацию будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Замминистра совместно с соучастниками украл не менее 603 млн рублей, выделенных на создание информационной системы.

По словам Петренко, узнав, что по уголовному делу начались активные следственные действия, Тиханов решил скрыться, однако он и другие фигуранты были задержаны.

Отмечается, что в рамках дела, помимо бывшего директора ФГБУ "РЭА", его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова, устанавливаются другие лица, причастные к мошенничеству.