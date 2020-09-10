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СК: замглавы Минэнерго Тихонов являлся организатором крупного мошенничества 

Газета.Ru 1 час назад
СК РФ: замглавы Минэнерго организатор крупного хищения
Фото: Газета.Ru
Следователи назвали замминистра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей в ходе разработки информационной системы ТЭК. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
В ведомстве считают, что Тихонов провел махинацию будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Замминистра совместно с соучастниками украл не менее 603 млн рублей, выделенных на создание информационной системы.
По словам Петренко, узнав, что по уголовному делу начались активные следственные действия, Тиханов решил скрыться, однако он и другие фигуранты были задержаны.
Отмечается, что в рамках дела, помимо бывшего директора ФГБУ "РЭА", его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова, устанавливаются другие лица, причастные к мошенничеству.
Ранее стало известно, что замглавы Минэнерго и еще трое фигурантов обвиняются в хищении более 600 млн рублей. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. Тихонов и другие фигуранты дела будут находиться под арестом до 8 ноября.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Макаров , Анатолий Тихонов , Минэнерго
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