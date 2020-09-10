ЧП в школе: первоклассника заперли в классе и он вышел в окно 

Кабардино-Балкарии ученик первого класса получил тяжелые травмы, выпрыгнув из окна со второго этажа школы, сообщает Telegram-канал Mash. Мальчика случайно заперли в классе, он испугался, что его оставили одного на ночь и решился на прыжок.

Инцидент произошел 3 сентября в городе Прохладный. У первого класс, в котором учится мальчик по имени Ваня, в конце дня была физкультура. Учительница велела школьникам переодеваться, поторопила их, затем, не пересчитав, собрала и вывела воспитанников их класса. Ваня занервничал, что не успел переодеться и спрятался за парту, оказавшись один взаперти.

«Ребенок, когда встал, посмотрел, — в классе уже никого не было, подошёл к двери. Начал кричать, постучал — никто его не слышит. Я — говорит, — сильно перепугался, подумал, что они ушли домой, а меня оставили одного», — рассказала мать мальчика Оксана Юренко.

В итоге ребенок сначала скинул со второго этажа вещи, а затем прыгнул сам, получив перелом тазобедренного сустава. Мать школьника в настоящее время добивается увольнения учительницы. На защиту педагога встали руководители школы и родители учеников, заявляя, что в инциденте 7-летний школьник виноват сам.