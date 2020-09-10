Сгоревший лагерь беженцев снова загорелся 

На острове Лесбос снова загорелся лагерь «Мория», сгоревший практически дотла днем ранее. Об этом пишет Associated Press.

Пожар начался посреди группы палаток, которые остались целы после первого возгорания. На месте происшествия работает пожарная служба, десятки людей, в том числе семьи с детьми, эвакуированы. На опубликованных в Twitter кадрах видно, как беженцы покидают лагерь, над ним виден столб черного дыма. По словам властей, оба пожара в лагере устроили намеренно.

Отмечается, что в результате происшествия как минимум 3,5 тысяч человек остались без крова. Всего в «Мория» проживают почти 13 тысяч беженцев — в четыре раза больше, чем может вместить это место. Издание Protothema сообщает, что ранее мигранты пытались частично восстановить лагерь и поставить новые палатки, однако их захотели выгнать местные жители: они блокировали дорогу и требовали, чтобы людей переселили в другое место.

«Мория», переполненная беженцами, впервые загорелась 9 сентября. Согласно некоторым данным, возгорание произошло из-за поджогов в ходе волнений мигрантов. Они были вызваны объявлением о том, что 35 человек в лагере заражены коронавирусом, и их нужно изолировать. Некоторые из инфицированных отказались, а другие попытались покинуть лагерь.