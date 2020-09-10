В российском городе всплыла бочка с трупом

городе Миассе Челябинской области на Поликарповском пруду всплыла металлическая бочка, вызвавшая подозрение у местных жителей. Вызванная ими полиция обнаружила внутри емкости тело пожилого мужчины.

По факту обнаружения трупа пенсионера было возбуждено уголовное дело об убийстве. Полиция установила личность покойного: это оказался 79-летний мужчина, который приехал в Миасс повидаться со своей племянницей.

Родственники оформили опекунство над пенсионером и решили поскорее от него избавиться. Поскольку мужчина злоупотреблял спиртными напитками, его племянница надеялась, что смерть старика удастся списать на отравление алкоголем. Однако в момент, когда следовало вызвать полицию и скорую, опекуны покойника запаниковали: племянница числилась в розыске за кражу и сообразила, что привлекать внимание правоохранительных органов для нее опасно.

Они с мужем погрузили труп в металлическую бочку и сбросили ее в Поликарповский пруд, рассчитывая, что емкость будет лежать на дне. Но из-за процессов разложения бочка поднялась на поверхность, чего родственники покойного явно не ожидали.

Сейчас полиция устанавливает причину смерти пожилого мужчины и выясняет, кто получал пенсию после его смерти.