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На городском пруду Миасса всплыла бочка с трупом пенсионера 

Инфо 24 и ещё 2 9 минут назад
В российском городе всплыла бочка с трупом
Фото: ТАСС
В городе Миассе Челябинской области на Поликарповском пруду всплыла металлическая бочка, вызвавшая подозрение у местных жителей. Вызванная ими полиция обнаружила внутри емкости тело пожилого мужчины.
По факту обнаружения трупа пенсионера было возбуждено уголовное дело об убийстве. Полиция установила личность покойного: это оказался 79-летний мужчина, который приехал в Миасс повидаться со своей племянницей.
Родственники оформили опекунство над пенсионером и решили поскорее от него избавиться. Поскольку мужчина злоупотреблял спиртными напитками, его племянница надеялась, что смерть старика удастся списать на отравление алкоголем. Однако в момент, когда следовало вызвать полицию и скорую, опекуны покойника запаниковали: племянница числилась в розыске за кражу и сообразила, что привлекать внимание правоохранительных органов для нее опасно.
Они с мужем погрузили труп в металлическую бочку и сбросили ее в Поликарповский пруд, рассчитывая, что емкость будет лежать на дне. Но из-за процессов разложения бочка поднялась на поверхность, чего родственники покойного явно не ожидали.
Сейчас полиция устанавливает причину смерти пожилого мужчины и выясняет, кто получал пенсию после его смерти.
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Комментарии
Происшествия , МВД , Миасс , Челябинская Область
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