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Решившего навести порядок российского чиновника переехали машиной и избили 

Lenta.ru 30 минут назад
Российского чиновника переехали машиной и избили
Фото: администрация Кусинского района
Главу Кусинского района Челябинской области Юрия Лысякова, который после совещания «пошел наводить порядок», избил неизвестный в медицинской маске и проехал машиной по его ноге у здания администрации муниципалитета. Об инциденте сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, Лысяков ехал на машине неподалеку от администрации. Ехавшая за ним машина посигналила светом фар, и он остановился, решив, что за рулем кто-то из его знакомых. Когда Лысяков вышел из автомобиля, к нему подошел неизвестный мужчина в медицинской маске, избил его и скрылся. Пострадавший заявил, что подозревает в нападении одного из местных кандидатов в депутаты.

«Лысяков ездил в Челябинск на совещание по выборам. Там его жестко раскритиковали. Он вернулся и пошел наводить порядок. Но тут есть авторитеты, для которых даже глава не указ. С одним из них Лысяков перегнул палку. За что и получил», — предположил собеседник издания.

В региональном управлении МВД изданию подтвердили факт избиения. По заявлению чиновника проводится проверка, отметили там.
В прошлом году жители Челябинска избили депутата Тракторозаводского района Александра Курочкина за то, что он неоднократно делал им замечания. По словам Курочника, нападавшие — нетрезвые посетители заведения, торгующего алкоголем на первом этаже многоэтажного дома. Депутат рассказал, что он сделал им замечание за шумное поведение вечером. В комментарии изданию Ura.ru он отметил, что его били шесть человек, в том числе бейсбольной битой, и порвали ему щеку
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Комментарии 5
Происшествия , Александр Курочкин , МВД , Челябинская Область
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