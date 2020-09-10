Российского чиновника переехали машиной и избили

Главу Кусинского района Челябинской области Юрия Лысякова, который после совещания «пошел наводить порядок», избил неизвестный в медицинской маске и проехал машиной по его ноге у здания администрации муниципалитета. Об инциденте сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Лысяков ехал на машине неподалеку от администрации. Ехавшая за ним машина посигналила светом фар, и он остановился, решив, что за рулем кто-то из его знакомых. Когда Лысяков вышел из автомобиля, к нему подошел неизвестный мужчина в медицинской маске, избил его и скрылся. Пострадавший заявил, что подозревает в нападении одного из местных кандидатов в депутаты.

«Лысяков ездил в Челябинск на совещание по выборам. Там его жестко раскритиковали. Он вернулся и пошел наводить порядок. Но тут есть авторитеты, для которых даже глава не указ. С одним из них Лысяков перегнул палку. За что и получил», — предположил собеседник издания.

В региональном управлении МВД изданию подтвердили факт избиения. По заявлению чиновника проводится проверка, отметили там.