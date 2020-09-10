В центре Москвы ревнивец зарезал возлюбленную 

Столичные полицейские задержали мужчину, который, по версии следствия, расправился с возлюбленной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Москве. Задержанный буквально не оставил живого места на теле своей жертвы, нанеся ей множественные ножевые ранения.

Трагедия произошла 10 сентября около торгового центра на Каширском шоссе. Журналисты отмечают, что речь идет о «Каширской плазе».

По версии следствия, пара поссорилась на улице среди бела дня на глазах у прохожих. В ходе конфликта 36-летний мужчина достал нож и начал бить им свою возлюбленную. На данный момент известно, что вероятный убийца вышел из себя, приревновав свою женщину к другому.

«От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 30-летний житель города Давлеканово в Башкирии из ревности поджег дом с сожительницей и ее двумя детьми внутри. Все трое погибли. Виновника трагедии в результате осудили на пожизненное лишение свободы.