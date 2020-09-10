Застрелившего «короля торговых палаток» киллера поймали

Москве поймали киллера, который в феврале 2018 года застрелил 42-летнего азербайджанского бизнесмена Анара Алиева, считавшегося «королем торговых палаток». Об этом сообщает «КП».

Задержанный является гражданином Грузии . Он сейчас находится в СИЗО . Ему предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.

Следствие считает, что киллера наняли устранить Алиева для устрашения других азербайджанских коммерсантов, отказавшихся платить этническим группировкам. В 2018 году в Москве было совершено несколько покушений на предпринимателей азербайджанского происхождения.

В Западном Бирюлево несколько лет существовала крупная овощная база. Осенью 2013 года там вспыхнули беспорядки после того, как работавший на базе азербайджанец зарезал москвича. Иностранец сбежал, а в Бирюлево собрался народный сход и потребовал закрыть базу. «Крышевавшие» торговцев группировки решили после закрытия торговой площадки собирать дань с азербайджанских бизнесменов, которые работали в Южном округе. Но несколько предпринимателей отказались платить бандитам и те в качестве устрашения организовали ряд покушений.

Алиева застрелили возле дома на Чертановской улице, когда он сел в свой автомобиль Lexus.