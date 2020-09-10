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В Москве поймали застрелившего «короля торговых палаток» киллера 

Lenta.ru 1 час назад
Застрелившего «короля торговых палаток» киллера поймали
Фото: РИА Новости
В Москве поймали киллера, который в феврале 2018 года застрелил 42-летнего азербайджанского бизнесмена Анара Алиева, считавшегося «королем торговых палаток». Об этом сообщает «КП».
Задержанный является гражданином Грузии. Он сейчас находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.
Следствие считает, что киллера наняли устранить Алиева для устрашения других азербайджанских коммерсантов, отказавшихся платить этническим группировкам. В 2018 году в Москве было совершено несколько покушений на предпринимателей азербайджанского происхождения.
В Западном Бирюлево несколько лет существовала крупная овощная база. Осенью 2013 года там вспыхнули беспорядки после того, как работавший на базе азербайджанец зарезал москвича. Иностранец сбежал, а в Бирюлево собрался народный сход и потребовал закрыть базу. «Крышевавшие» торговцев группировки решили после закрытия торговой площадки собирать дань с азербайджанских бизнесменов, которые работали в Южном округе. Но несколько предпринимателей отказались платить бандитам и те в качестве устрашения организовали ряд покушений.
Алиева застрелили возле дома на Чертановской улице, когда он сел в свой автомобиль Lexus.
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Комментарии 1
Происшествия , ФСИН , Грузия , Москва
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