Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео 

Столичный блогер едва не покалечился в погоне за славой. Молодой человек в компании своей спутницы решил записать экстремальное видео в автомобиле.

Сначала они снимали ролик, практически полностью высунувшись из окон движущегося транспортного средства. Но затем у любителя хайпа возникла идея станцевать на крыше авто. При этом начинающая звезда Интернета не учел законы физики, вскарабкавшись на крышу машины, он свалился с нее на капот под испуганные возгласы своей подруги. К счастью, опасные забавы не привели к трагедии: судя по окончанию видео, молодой человек не пострадал.