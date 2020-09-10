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Мужчина ворвался в «Москва-Сити» и пригрозил сломанным пистолетом 

Мослента 1 час назад
В «Москва-Сити» произошло ЧП
Фото: РИА Новости
20-летний житель столицы ворвался в одну из башен комплекса «Москва-Сити» и пригрозил присутствующим пистолетом. Об этом сообщает агентство «Москва».
Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. Пистолет, которым он угрожал, оказался пневматическим и сломанным.
Стражи порядка начали проверку.
В августе сообщалось, что москвич едва не запрыгнул на полицейскую машину и пригрозил ее обгадить. Мужчина отказался останавливаться по требованию инспекторов, а когда те заблокировали его автомобиль, начал угрожать своими связями.
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