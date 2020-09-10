Из-за сильных лесных пожаров, бушующих на Западном побережье США , в некоторых населенных пунктах небо приобрело ярко-красный цвет. Из-за стихийного бедствия близлежащие города окутала плотная пелена дыма.

Серьезная ситуация сложилась в Калифорнии и Орегоне. Так, в городе Талент (штат Орегон) пожары уничтожили целые районы. Сейчас там проводят массовую эвакуацию людей.

По последним данным, огонь распространился на площадь почти до полумиллиона гектаров. При этом в регионе зафиксировано более 100 возгораний.