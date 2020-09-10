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Жители российского города украли железную дорогу 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Жители российского города украли железную дорогу
Фото: РИА Новости
Двое жителей российского города украли рельсы Октябрьской железной дороги и сдали их в пункт приема металлолома. Об этом сообщает TVERIGRAD.RU.
Пропажу обнаружили на запасном пути станции Высокое в Торжокском районе Тверской области. Оттуда исчезли весившие две тонны три рельсы длиной 33 метра. Сотрудник железной дороги сообщил о случившемся в полицию. Правоохранительные органы выяснили, что преступление совершили двое местных жителей в возрасте 27 лет и 41 года.
Позже стало известно, что мужчины продали рельсы, а полученные деньги планировали потратить на себя. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража» и отправили материалы дела в суд, который в ближайшее время определит для воров меру наказания.
В августе 2020 года в Тверской области произошел похожий случай. Тогда на Октябрьской железной дороге исчезли две станции — Ранцево и Скакулино. Они были оснащены уникальными семафорами, а прибытие поездов регулировалось жезловой системой. Их закрыли в целях экономии средств. Когда этот участок перестал функционировать, местные жители срезали там железные провода и сдали рельсы в металлолом.
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Происшествия , МВД , Тверская Область
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