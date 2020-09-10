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Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга , сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

"В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, пытавшегося надругаться над 15-летней девочкой", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 9 сентября в полицию обратилась жительница Ломоносова, заявившая о пропаже ушедшей из дома дочери.

"Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску девочки. Служебная собака по кличке Волк Меркурий по запаху одежды ребенка взяла след и привела полицейских к заброшенному дому на Александровской улице в городе Ломоносов. Собака также точно указала подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек", — отмечается в сообщении.

Полицейские обнаружили злоумышленника в момент, когда он собирался надругаться над девочкой. Выяснилось, что мужчина угрожал кухонным ножом девочке на берегу Финского залива, совершил с ней развратные действия, потом отвел в заброшенный дом.

"Однако благодаря появлению полицейских и служебной собаки злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца", — сообщает пресс-служба.

Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель. Ранее он был судим за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.