Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Петербурге пес спас девочку от изнасилования 

РИА Новости и ещё 14 25 минут назад
Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, пытавшегося надругаться над 15-летней девочкой", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 9 сентября в полицию обратилась жительница Ломоносова, заявившая о пропаже ушедшей из дома дочери.

"Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску девочки. Служебная собака по кличке Волк Меркурий по запаху одежды ребенка взяла след и привела полицейских к заброшенному дому на Александровской улице в городе Ломоносов. Собака также точно указала подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек", — отмечается в сообщении.

Полицейские обнаружили злоумышленника в момент, когда он собирался надругаться над девочкой. Выяснилось, что мужчина угрожал кухонным ножом девочке на берегу Финского залива, совершил с ней развратные действия, потом отвел в заброшенный дом.

"Однако благодаря появлению полицейских и служебной собаки злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца", — сообщает пресс-служба.

Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель. Ранее он был судим за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последние новости
"После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара "После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Лоза прокомментировал приговор "бездарному" Ефремову Лоза прокомментировал приговор "бездарному" Ефремову
Комментарии
Происшествия , Видео , Криминал , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Франция атаковала С-400 в Крыму
Франция атаковала С-400 в Крыму
Как сидят в России и в мире
Как сидят в России и в мире
Вучич резко ответил Белому дому
Вучич резко ответил Белому дому
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение