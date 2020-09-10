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СМИ: в Мали боевики убили троих военнослужащих 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Боевики убили троих военнослужащих в Мали
Фото: Reuters
Трое военнослужащих армии Мали убиты на северо-западе страны в непосредственной близости от границы с Мавританией. Об этом сообщила в четверг малийская газета Le Journal du Mali со ссылкой на коммюнике командования Вооруженными силами республики.

"Армейский патруль попал во второй половине дня 9 сентября в устроенную террористами засаду в секторе Диабаль района Сегу, — говорится в документе. — Трое военнослужащих убиты, еще пятеро пропали без вести, две армейские машины уничтожены".

Нападение произошло недалеко от района, где 4 сентября в засаду попало армейское подразделение. Боевики убили 10 военнослужащих, включая одного офицера. На границе между Мали и Мавританией действуют отряды исламистской террористической группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), которая была образована весной 2017 года и имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).
С момента захвата военными власти в Мали 18 августа потери среди военнослужащих приблизились к двум десяткам.
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Комментарии
Происшествия , Армия , Африка , Аль-Каида , Мавритания , Мали
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