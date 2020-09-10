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Появилось видео падения купола храма под Тамбовом 

Вадим Дроздов 1 час назад
9 сентября в селе Беломестная Криуша в Тамбовской области со строительного крана с высоты около десяти метров сорвался позолоченный купол храма. Его устанавливали на строящуюся церковь. При подъеме купола на каркас здания не выдержал стальной строительный трос. Предполагается, что рабочие неверно оценили массу купола. Также этот инцидент мог спровоцировать поднявшийся сильный боковой ветер. К счастью, во время падения никто из людей, наблюдавших за масштабной стройкой, не пострадал. А сам купол был значительно деформирован. Теперь на восстановление этого элемента сооружения может уйти несколько месяцев, сроки открытия храма перенесутся.
Происшествия , Видео , Тамбов , Тамбовская Область
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