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Погром с топором в супермаркете попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
9 сентября в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга покупатель устроил погром. Нарушитель порядка пришел в магазин с топором, зашел в зону с продуктами и начал скидывать товар с полок и рубить стенды с продуктами. На видео, снятом очевидцами, видно, как охранники скручивают агрессивного посетителя. Во время своей акции мужчина кричал: "Запомните этот день и берите все даром!"
Охрана супермаркета передала нарушителя полиции. Ведется проверка. Скорее всего мужчина получит штраф за нарушение общественного порядка, также его могут обязать пройти медицинскую экспертизу. Управляющие супермаркета заявили, что магазин убытков не понес, порчи товаров не было.
Происшествия , Видео , Санкт-Петербург
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